Emi Martínez deja una puerta abierta a Independiente

En Independiente estarían encantados de tener a Emiliano Martínez bajo palos. Ya lo tuvieron cuando comenzó su carrera deportiva.

Ahora que está en la Premier, concedió una entrevista a 'Radio La Red'. No descartó regresar a Independiente en un futuro.

"No me negaría a volver, me formaron como arquero, así que no lo descarto. Pero tampoco puedo prometer nada...", dijo Emiliano Martínez.

En caso de regresar, será para hacer grandes cosas. "Si vuelvo, tiene que ser para marcar la diferencia", apostilló.

Eso sí, de momento, Independiente puede olvidarse de él: "No puedo volver a los 35 años. Mi carrera en Europa está en ascenso".