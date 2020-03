Emre Can reveló la razón de su salida de la Juve

Emre Can aceptó salir de la Juventus de Turín cedido con una opción de compra para el Borussia en enero porque no iba a tener minutos con Sarri después de una temporada a gran nivel.

El alemán llegó a disputar 37 compromisos en la pasada temporada, pero Sarri no le tenía preparado el mismo papel. El jugador contó qué fue lo que le hizo irse de la Juventus.

"El club había rechazado ofertas y me retiró del mercado. Luego Sarri me anunció que no sería incluido en la lista de la Champions League con una llamada de 20 segundos", explicó en unas palabras recogidas por el diario 'Sport'.

Al ser informado de que no iba a disputar la Liga de Campeones, a Emre Can no le dejaron buscarse y pelear por un sitio: "Después de esa llamada me negaron cualquier oportunidad. Pensé que era injusto y por eso decidí mudarme en enero".

Con el Borussia, su presente ha cambiado. Ya ha jugado más del doble de minutos y hasta ha logrado hacer un gol, teniendo participación en la Champions League, aunque los alemanes cayeron ante el PSG.