"¿Emre Mor? Mejor que te conteste el club"

Emre Mor no suele pasar desapercibido. Juegue o no, esté o no. El extremo turco iba a pasar tres semanas en Dubái para recibir tratamiento de su pubalgia, pero ese tiempo ya ha transcurrido y, de momento, el turco sigue sin aparecer por Vigo.

Sobre ello, entre otras cuestiones, fue preguntado Coudet en la rueda de prensa previa al Celta-Athletic, pero el entrenador prefirió no 'mojarse' mucho al respecto.

"Es un tema más para que te contesten desde el lado institucional porque todavía no estoy muy empapado del tema de su regreso", le aseguró el 'Chacho' al periodista.

De hecho, Coudet aseguró que apenas tenía información al respecto: "Ha cambiado (el plan de regreso) y no estoy tan bien informado como para contestar a esta pregunta".