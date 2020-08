Emre Mor pasó el primer examen: "Me ha gustado mucho"

Procedente del Borussia Dortmund, el Celta de Vigo se hizo con los servicios de Emre Mor en el pasado mercado veraniego de 2017, pero el futbolista turco no logró adaptarse a la entidad de Balaídos.

Tras un préstamo corto en el Galatasaray, los celestes volvieron a cederle en el Olympiacos durante la segunda mitad de la temporada. El atacante, sin embargo, solo participó en dos encuentros...

Pero Emre Mor tiene por delante una nueva oportunidad para brillar en el Celta y, por el momento, parece que la está aprovechando. El entrenador Óscar García, satisfecho con lo que hizo en el encuentro amistoso de este miércoles ante el Real Oviedo.

"Emre Mor es un jugador que si jugara así los noventa minutos o veinte partidos por temporada no estaríamos dudando de si se queda o no. Hay muchos factores que influyen, pero me ha gustado mucho, no solo lo que ha hecho con balón, sino las dos o tres acciones defensivas donde nos ha ayudado mucho. Ese es el camino que tiene que seguir si quiere quedarse aquí", manifestó.