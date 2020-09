"En 15 pruebas salió negativo y al final di positivo, fue extraño"

El Atlético de Madrid presentó dos positivos al principio del mes de agosto y uno de ellos fue Sime Vrsaljko. El croata pasó la enfermedad de forma asintomática y, además, siguió haciendo frente a su lesión en la rodilla.

El lateral ya se encuentra recuperado y está para lo que se le requiera en la Selección de Croacia, que disputará, como todas, los partidos de la Liga de las Naciones de la UEFA que se corresponden con este parón.

En 'Sportske Novosti', el rojiblanco repasó algunos aspectos importantes como su actual estado de forma y admitió que todavía no se encuentra al 100%.

"Me siento realmente feliz por volver a la selección después de tanto tiempo. He entrenado mientras estaba da vacaciones, pero después de tres entrenamientos no puedo decir que esté listo. Estaré disponible para el entrenador, pero estoy lejos de mi mejor forma y de lo máximo que puedo dar", afirmó.

En cuanto a su positivo por coronavirus, Sime Vrsaljko explicó que primero dio negativo en hasta 15 ocasiones hasta que, finalmente, apareció ese positivo.

"Fue estresante porque estuve aislado durante tres meses, me hicieron la prueba 15 veces y siempre fue negativa. Luego resultó extraño que al final fuese positiva. Lo más importante para mí era no poner en peligro a nadie y no tener síntomas que pusieran en peligro mi salud. Entrené en casa y ya está. A los tres días ya era negativo y luego tuve que tener dos pruebas negativas más en 72 horas", continuó.

Tras pasar por el virus y dicha lesión, Vrsaljko ya piensa en volver al campo "lo antes posible": "Quiero demostrar lo que soy. Cuando estoy sano y preparado puedo aportar mucho al equipo. Simeone es un entrenador que saca el máximo partido a cada jugador y exige lo máximo".