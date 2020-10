"En 2003, masacramos al fútbol español"

Marcello Lippi, uno de los entrenadores con mas nombres de finales del siglo pasado y principios del XXI, estuvo presente en la gala 'Festival del Deporte' organizada por 'La Gazzetta dello Sport' junto a grandes ilustres del mundo del balón como Iker Casillas o Carles Puyol.

Alli, el ex técnico italiano recordó cómo pasó por encima de hasta tres equipos españoles para llevar a la Juve a una final en la que caería en la tanda de penaltis ante el Milan.

"Aquella Juve era muy bonita, defendían todos, también Del Piero. Masacramos al fútbol español ganando ante Deportivo, Barcelona y Real Madrid. Si Nedved hubiese jugado, no habríamos perdido esa final", dijo.

Además, tuvo palabras para el que considera el mejor jugador al que ha dirigido: "Es Zidane: como Pirlo, él sabe comunicar con los grandes. Los entrenadores 'top' ganan cuando convencen a los mejores para que los sigan".

"Andrea sabe comunicar con los jugadores 'top' y me veo mucho en Rino (Gattuso). Solo se habla de él por su garra, pero sus equipos juegan muy bien. En 2006, me agarró del cuello cuando le dije que me iba a ir de la selección", agregó sobre el técnico de la Juve y el del Nápoles, antes de confirmar su retirada de los banquillos.

"No volveré a ser entrenador. Igual haré algo distinto, pero es pronto para pensarlo. Lo primero es derrotar al virus", concluyó.