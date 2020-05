"En Alemania e Inglaterra no son tontos y si entrenan es por algo"

Aguirre ha dado ya varias entrevistas a lo largo de este confinamiento y en todas insiste en que tiene ganas de seguir en el Leganés y en que su objetivo es el salvar al equipo, olvidando todo lo demás. Eso sí, la salud es lo más importante y hay que llevar las normas adelante.

"Yo tengo muchas ganas de volver y estamos preparados. Todo lo que hemos hecho hasta ahora no podemos estropearlo. Hay que seguir con las medidas que dice el Gobierno y LaLiga", aseguró en la entrevista en el diario 'AS'.

El mexicano ha defendido a aquellos jugadores que no ven nada claro volver a jugar debido a los riesgos que existen: "Si quieres ver fútbol, tenemos que estar seguros. Entiendo a los jugadores que piensan en oponerse a jugar porque se han perdido más de 20.000 vidas".

Aguirre puso como ejemplo a dos países con grandes ligas que ya están trabajando en recuperar la temporada. "Mira en Alemania e Inglaterra ya están entrenando. No son tontos y si lo hacen es porque no está en riesgo sus vidas. Hay mucha gente involucrada en el fútbol", continuó.

El técnico del Leganés insistió en que no se ve el año que viene en LaLiga y en que no piensa en lo ocurrido en Francia: "Llevo 15 partidos en el Leganés y no tenemos números de descenso. Me siento con ganas de seguir en esa línea y terminar salvando la categoría".