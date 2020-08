"En Argentina van a valorarme cuando pase el tiempo"

En su charla con 'FOX Sports', Higuaín no se cortó y contó cómo se sintió después de abandonar la 'Albiceleste'. El 'Pipita' siempre fue uno de los más criticados por sus fallos en los momentos claves de la Selección Argentina.

"Siento que me respetan más afuera. Con el tiempo me van a valorar más por lo que hice. Va a sonar feo, cuando la gente se muere... Cuando pase el tiempo y se vea que fui uno de los que más hizo goles en los Mundiales, que ayudé a clasificar a Brasil 2014... eso se va a valorar con el tiempo. Eso me deja tranquilo y me enorgullece. Es más el amor que el rechazo", aseguró el delantero de la Juve.

Él sabe lo que cuesta jugar en la 'Albiceleste' y entiende la situación de Dybala allí: "No es fácil jugar con esa camiseta. Yo lo que sentí jugando en la Selección es tres veces más de presión que en un equipo. No me sigue una ciudad, me sigue un país. Te están viendo 40 millones de personas. Estás haciendo tristes o felices a ellos. También las alegrías se disfrutan más".

Higuaín también habló sobre Messi. "Si logras entenderle, te deja tres mano a mano por partido. Con Messi hice una gran sociedad en la Selección. Debo ser una de las parejas con las que más goles metió Leo. No sé qué le puede estar pasando ahora. Es una situación dramática, difícil en el Barcelona. Solo él puede responder sobre qué es lo mejor para su futuro. Elegir lo que uno siente es lo que le va a hacer feliz", apuró el atacante.