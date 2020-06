"En Atlante ganaba más que en el Real Madrid"

La polémica siempre acompañó a Hugo Sánchez. En sus mejores momentos y, sobre todo, en los peores. Retirado hace un par de décadas, el azteca sigue dejando algunas perlas. En esta ocasión, lo hizo con una sorprendente confesión económica.

"Sí, es verdad que fue mejor mi contrato en el Atlante que el Real Madrid", contestó el ahora entrenador a la pregunta del ex cancerbero Félix Fernández durante una charla virtual.

Hugo sánchez desarrolló más esa historia: "Emilio Azcárraga me mandó a llamar después del Mundial y me dijo: 'Vente, dice presidencia que te doy lo que tú quieras'. Yo le dije que no, que quería seguir jugando. Y me insistió: '¿Qué equipo es el que quieres?'. En el América no porque ya estuve, en el Necaxa no porque va muy poquita gente a verlo en el Estadio Azteca y dije, bueno, el Atlante".

A pesar de que al equipo lo entrenaba Ricardo La Volpe, que tenía serias diferencias con el delantero mexicano, el factor económico le empujó a decidirse. "Hugo quiere seguir jugando, págale lo que quiera', le dijo a Burillo (dueño del club). Llegué a un acuerdo, fue mi mejor contrato, ganaba más en el Atlante que en el Real Madrid. Imagínate, dos temporadas, usé la cláusula nuevamente la que había puesto con el América, si había una oferta de otro equipo extranjero terminando mi primera temporada me puedo marchar y fue lo que vivimos juntos en Austria", precisó Hugo Sánchez.