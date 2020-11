"En Barcelona costó aceptar que hubiese un africano en el club"

Emmanuel Amunike formó parte de la Nigeria que se llevó la medalla de oro olímpica en Atlanta 1996. Un logró que, tras un buen rendimiento en clubes como El Zamalek o el Sporting de Portugal, le hizo desembarcar ni más ni menos que en el FC Barcelona.

El ex jugador militó en el cuadro catalán entre los años 1996 y 2000, pero las lesiones le impidieron demostrar todo su potencial, aunque el propio nigeriano apunta a que hubo otros factores que fueron un obstáculo para asentarse en un club como el azulgrana.

"Yo tuve muy mala suerte con la lesión y, además, me operaron mal en Barcelona, con un experimento que no salió. Eso se unió a que a la gente le costó digerir que hubiese un africano en el equipo. A mí aquello no me afectó porque yo no caí del cielo, ya tenía una trayectoria contrastada como futbolista, pero a mucha gente esto no le importó", aseguró el protagonista en una entrevista concedida a 'AS'.

En la misma, Amunike repasó su carrera, aunque hizo especial énfasis en sus años en el Camp Nou. "Tras un amistoso en 1994 me quiso firmar el Duisburgo, que alcanzó un acuerdo con El Zamalek. Estaba todo hecho, pero llegó una oferta del Sporting de Portugal y era la mejor para mi carrera. Estuve tres meses parado hasta que la FIFA medió en el conflicto entre ambos clubes", comentó antes de recordar nuevamente su paso por la Ciudad Condal.

"En el Barça no jugué muchos partidos, pero fui feliz. Gané muchos títulos y coincidí con grandes jugadores y personas como Rivaldo, Figo, Xavi, Luis Enrique... 'Lucho' tiene un gran carisma y sabe transmitir eso ahora a sus jugadores", explicó sobre el seleccionador de España.

Por último, cuestionado sobre el potencial del fútbol africano, Amunike dio su opinión sobre qué le falta al mismo para llegar al siguiente nivel. "Tenemos nuestro propio estilo. Es un tipo de juego físico y eso no hay que perderlo, pero si mejorarlo. Hay que potenciar los aspectos técnicos y tácticos y, para ello, las federaciones de África deben ayudar a organizar mejor el fútbol desde la base", sentenció.