"En Bélgica siempre me critican; si fuese otro, hablarían de genio"

Yannick Carrasco es una de las grandes noticias de la temporada para el Atlético de Madrid. Después de salir del conjunto 'colchonero' en la 2017-18, el belga volvió el curso pasado de su etapa en China y lo ha hecho con un excelente rendimiento a las órdenes del Cholo Simeone.

Sin embargo, según el futbolista en palabras para 'Voetbal Magazine', esa admiración que le tienen los seguidores rojiblancos no es la misma que hay en su país de procedencia. El extremo no dudó en atizar la imagen y las críticas poco constructivas que le hacen desde Bélgica.

"En España, todo el mundo me felicitó por mi gol a Ter Stegen, pero allí escuché: 'Si, pero fue por un error del portero'. Como es Yannick Carrasco, vamos a señalar lo que está mal. ¿Por qué no se alegran cuando hago algo bueno?", lamentó el futbolista, que aseguró además que es una tendencia que se tiene con él desde hace tiempo y no encuentra explicación.

"A veces pienso, si yo fuera otro, se hablaría de un genio. Luego veríamos la repetición un centenar de veces en la televisión y ni siquiera se hablaría del portero", añadió.

También quiso expresar su disconformidad con los medios de allí: "Noto que hay jugadores que son el blanco de los periodistas. Estoy acostumbrado y no creo que vaya a cambiar ahora, pero algunas de las críticas de los periódicos me provocan mala imagen, Para gente como yo, que trabajamos mucho, a veces en la sombra, es normal que sea irritante".

Por último, Carrasco habló sobre su nueva posición con el Atleti y Bélgica como lateral izquierdo. "No es mi mejor lugar en el campo. Contra Inglaterra, con la ausencia de Hazard, todos vieron que puedo hacerlo mejor más adelantado. La defensa no es mi punto fuerte y así estoy alejado de la portería", concluyó.