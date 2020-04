"En Bielorrusia entrenamos, jugamos y salimos con normalidad, no hay restricciones"

Actualmente se pueden contar con los dedos de una mano los países en los que no se ha suspendido o aplazado el fútbol y Bielorrusia es uno de ellos a pesar de la insistencia de la OMS de que paren la competición.

Contra todo pronóstico, y a causa del COVID-19, su liga es una de las que centra la atención de todos los aficionados.

Y David Deogracia lo está viviendo desde dentro. Forma parte del cuerpo técnico del Dinamo Brest, actual campeón de la Liga Bielorrusa, y llegó a este país en 2017.

"Empezamos el torneo liguero el 19 de marzo y se está jugando con normalidad en todo el país. Es más, los filiales también están jugando, pero desde juveniles hacia categorías inferiores está paralizado todo, de momento, hasta nuevo aviso", apuntó el entrenador.

"Están esperando a ver qué sucede. Pero la Primera División y la liga de los filiales se juega como si nada sucediera y con total normalidad", añadió tras dejar claro que la Federación de Fútbol y el Ministerio de Sanidad transmitieron que se podía jugar con seguridad y tranquilidad por el bajo número de infectados.

Deogracia contó cómo es su vida actualmente en Bielorrusia mientras la mayoría del mundo está paralizado por la pandemia: "Llevamos una rutina de vida normal completamente. Yo puedo ir a la calle y entrar en cualquier bar, restaurante, supermercado, tienda y montar en bicicleta o hacer lo que quiera, puesto que no hay restricciones"

"Desde hace pocos días han puesto la limitación de que los locales sólo estén abiertos hasta las 23:00 y han empezado a recomendar que las personas que estén en riesgo de alguna enfermedad, los que se dedican a la venta directa o sean más débiles de salud, pues usen las mascarillas", explicó en 'Goal'.

Esa normalidad también se vive en el fútbol, ya que siguen entrenando con normalidad. "A la hora de los entrenamientos, tenemos rutina normal. No hay división de grupos, no hay grupos reducidos, ni separaciones de vestuario ni nada. Se hace rutina normal, como si no pasara nada", insistió.

"Sorprende mucho cuando ves lo que está pasando en el resto del planeta pero bueno, es lo que se está llevando a cabo y aquí, de momento, no está habiendo mayores problemas", expuso.

Esta anómala situación le ha dado una oportunidad al fútbol bielorruso, que habitualmente pasa desapercibido hasta para la mayoría de amantes del fútbol internacional.

"Es cierto que se han vendido por primera vez los derechos televisivos a ciertos países extranjeros. Se de buena tinta que lo han vendido a Rusia y Ucrania, pero hay más países donde ya se emite (un total de 10)", apuntó el canario.

"Están muy contentos, quieren demostrar que tienen buen nivel para intentar vender algún jugador al exterior y que se conozca tanto el fútbol bielorruso, como la Liga nacional. Lo están intentando aprovechar", concluyó Deogracia, que explicó que él toma medidas de precaución como si viviera en España.