"En cuanto el Bernabéu se inaugure, Florentino traerá a algún futbolista extraordinario"

Camacho se ha alejado de los banquillos, pero sigue siendo uno de los rostros más reconocibles del fútbol español. Concedió una entrevista a 'Goal' y repasó la situación en Primera, además de ahondar en qué podría hacer el Real Madrid en el mercado de fichajes.

"Con una ventaja del Atlético de Madrid, que ha estado empujando desde el principio, es lógico que, ahora, haya bajado un poco el rendimiento porque ese ritmo era imposible de sostener. Seguramente vuelva a mejorar. Quedan once jornadas y va a ser difícil para todos. Ahora hay una presión añadida", comenzó explicando.

"Hasta ahora, podríamos decir que el Atleti había 'matado la Liga' y, ahora, con el acercamiento de Barça y Real Madrid, está mucho más interesante", añadió.

Centrado en el Madrid, opinó respecto a su posible renovación: "Es que no siempre se pueden ganar Champions o ligas. Lo importante es estar ahí. Por ejemplo, ahora lo importante es llegar a la final de la Champions, más que quedar primero. A veces, económicamente, hasta compensa no quedar primero para no pagar pluses. Sabemos que la prioridad en el Madrid es el estadio. Yo estoy seguro que, en cuanto se inaugure, el presidente traerá a algún futbolista extraordinario".

¿Y cómo ve al equipo sin Cristiano? "Pues hay que adaptarse. Benzema es un jugadorazo, pero creo que debe jugar un pelín por detrás de un referente goleador, como lo ha tenido el Madrid toda la vida como Santillana en mi época o Cristiano Ronaldo".

Preguntado sobre si ve posible el regreso del luso, dijo: "Lo veo muy difícil. Nadie cuestiona que él muere metiendo goles, pero sería muy extraño. Él ya no es el mismo que cuando estuvo aquí. Si viene, bienvenido sea. De los grandes futbolistas siempre digo lo mismo: no sé si están mayores o no pero ¿están para jugar hoy?. Si lo están, adelante".