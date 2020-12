En Dinamarca cargan contra Conte por su trato a Eriksen

Dice Age Hareide que lo que está haciendo Conte con su ex pupilo Christian Eriksen no es decente. Considera que el técnico italiano se está confundiendo gravemente al tratar así al danés.

El entrenador noruego, ex seleccionador de Dinamarca, ha criticado a Conte por su trato a Eriksen, a quien ha sacado al campo con el tiempo cumplido, o casi, en tres partidos seguidos.

"Es un error por parte de Conte que le tenga fuera del equipo tanto tiempo. Es una pena para Eriksen", dijo el entrenador escandinavo, visiblemente contrariado por lo que está sufriendo quien fuera su pupilo en la Selección Danesa.

Consider a una humillación innecesaria a Eriksen por parte de Conte. "Es humillante para él entrar en el tiempo de descuento como ante el Bologna", espetó.

"Es suficientemente bueno como para jugar con el Inter. Ha demostrado que es un jugador importante, tanto con Dinamarca como con el Tottenham en la Premier, donde demostró ser clave", insistió Hareide.

Dijo, también, que al danés se le está poniendo todo de cara para salir cuanto antes del Inter, pero que él no será quien le empuje a hacerlo. "No lo sé. No depende de mí. Christian y su agente deben comprenderlo. Pero está claro que la situación es óptima", dijo, para finalizar.