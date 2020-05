Arbeloa y Juanmi Callejón estuvieron compartiendo un buen rato de charla a través de Instagram. El ex jugador del Madrid ya se está preparando para entrenar.

"Estoy haciendo el curso de entrenador y me está llevando bastante tiempo. En dos años estaré preparado para entrenar", aseguró el ex defensa.

Arbeloa contó que ha estado trabajando el físico en su casa porque no puede estar quieto: "Me he hecho ya siete Tour de Francia. Al menos te quitas la adrenalina".

Juanmi Callejón regresó a España y se encuentra en las filas del Marbella junto a Granero. "El cambio ha sido bueno y he pasado buenos años en Sudamérica y tenía ganas de volver", explicó.

Precisamente, Juanmi Callejón habló sobre el 'Pirata': "Granero está bien, hablo con él todas las semanas y hemos hecho un esfuerzo muy grande para estar aquí".