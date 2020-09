"En el Atleti ya no existe esa carga negativa"

No hay duda de que Simeone cambió la vida y la época del Atlético de Madrid. Germán Burgos, amigo y ex compañero al decidir comenzar su camino en solitario, aseguró que no ha sido fácil y que todo se consigue por constancia.

"Simeone y yo somos amigos. Cuando levante la vista yo ya sé lo que va a decir. Creo que soy un poquito más obsesiado que el Cholo. A mí no me gusta nada más que el fútbol. Yo me pongo a ver partidos de los años 70 y eso creo que él no lo hace", dijo en 'So Foot'.

"Una carga negativa siempre se puede tener como hemos tenido nosotros al llevar 14 años sin ganarle al Madrid. Es jodido y cambiar eso se logra con convencimiento positivo de que un día tiene que ser. Esa carga negativa que traía la gente ya no existe más, pero necesitas salir campeón para romper eso", continuó un 'Mono' Burgos convencido y satisfecho con lo que han hecho en el Atlético.

En cuanto a los cambios y la evolución de los futbolistas, el argentino opinó que ese trabajo del entrenador es muy importante: "Cada jugador tiene espíritu y uno como entrenador lo puede moldear o no. El ejemplo más claro de una transformación y de un desarrollo positivo es Griezmann, pero también Koke o Saúl".