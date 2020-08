"En el Barça hay ruido externo, no creo que sea el momento de volver"

Tras la salida de Ernesto Valverde, el Barcelona contactó con Xavi Hernández y buscó la forma de convencer al ex jugador azulgrana para que diera el salto al primer equipo. El técnico rechazó la propuesta al considerarla demasiado precipitada y meses después todavía sigue hablando de aquello.

En una entrevista para 'Icon', la revista de 'El País', Xavi reiteró sus ganas y su sueño de sentarse en algún momento en el banquillo del Barcelona, pero todo a su debido tiempo.

"Hay ruido externo, temas extradeportivos, así que no creo que sea el momento de volver al Barcelona. En enero les dije que no era el momento y ahora no me han contactado. Como 'culé' les deseo lo mejor y respeto mucho a Quique Setién porque tiene un manual de juego muy parecido a lo que el Barcelona necesita", opinó.

El ex centrocampista reconocidó de nuevo que para él "sería un privilegio entrenar algún día al Barcelona", pero con hombres como Jordi Cruyff, Carles Puyol y otros ex jugadores: "Me gustaría hacer un equipo con gente válida que conoce la casa".

Sobre el futuro de Messi

Como estandarte del equipo, Xavi Hernández no dudó en ningún momento la renovación de Leo Messi. El argentino acabará su contrato el próximo 30 de junio de 2021 y todavía no se ha sentado a hablar con Bartomeu.

"Se lo ha ganado y hay que ponerle una cláusula automática. Messi necesita al Barça y viceversa. Tienen que hacerle feliz porque con Messi contento ganarán más títulos. Ojalá nos podamos volver a encontrar a nivel profesional", continuó.

Xavi Hernández dijo que tener al rosarino es un punto extra: "Contar con el mejor jugador de la historia en tu equipo es tener un as para ganar".

Para acabar, el entrenador del Al Sadd denunció que "todavía hay machismo" en el fútbol y pidió que se ponga punto y final a los insultos: "Deberíamos parar esto ya, es inadmisible".