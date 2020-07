"En el Barça, no admitiría un comportamiento como el de Piqué"

Lobo Carrasco, que recientemente sorprendió por su confesión sobre fingir penaltis, fue duro con Piqué en 'El Chiringuito' y aseguró que le faltó profesionalidad.

La llegada del defensa al Camp Nou para el duelo ante el Espanyol fue una de las grandes noticias de la previa, ya que Piqué dejó el coche a un lado y acudió al feudo azulgrana en su bicicleta eléctrica, a toda pastilla y sin casco, aunque no es obligatorio en vía urbana.

"Gerard lleva mucho tiempo metiendo su cuchara porque sabe cómo picar a muchos estamentos y aficiones, a mucha gente", empezó diciendo Lobo Carrasco ante la pregunta de qué pretende Piqué.

"Pero al margen de eso, paso al profesional. Yo en el Barcelona no admitiría nunca que cogiese la bicicleta. No llegaría ni a multarlo porque le diría, a solas y bien dicho, cómo tendría que comportarse a nivel de escaparate", explicó el ex azulgrana.

Y es que Lobo Carrasco cree que el central da una mala imagen muchas veces. "El Barcelona es para mí un club en el que el futbolista no se representa a sí mismo, representa al club como todos los profesionales que tienen otros clubes", afirmó.

"Para mí, él tiene que volver a la realidad. Y la realidad es comportamiento profesional, pero él quiere jugar a lo otro", agregó.

Cabe destacar que un futbolista profesional tiene algunas cosas prohibidas por considerarse un riesgo de lesión, como montar en moto, a caballo o esquiar, además de deportes de alto riesgo.