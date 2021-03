"En el Barça pasé de ser bueno a ser extremadamente malo en 15 días"

En la 2013-14, el FC Barcelona estuvo dirigido por un 'Tata' Martino que duró solo un año como entrenador 'culé'. A pesar de la efimeridad de su puesto, el argentino logró alzarse en ese periodo con la Supercopa de España en 2013, en la que ganó ante el Atlético de Madrid.

Su periplo precedió al paseo triunfal de Luis Enrique, que cogió el testigo el curso siguiente. Sobre su etapa en la Ciudad Condal, el actual seleccionador de México habló para 'Marca Claro' y repasó su ciclo como 'culé'. No se olvidó tampoco de Raúl Jiménez, del que dijo que su vuelta a los terrenos de juego está cerca.

"En Barcelona, jugando octavos de final con el City en la Champions, pasé en 15 días de ser bueno a ser extremadamente malo. No sé si son cosas que hay que aceptarlas, pero suceden", dijo cuando se le preguntó por las críticas en los equipos grandes.

En este contexto, añadió que la exigencia del conjunto azulgrana es el mismo que en los grandes de México. "Esos clubes grandes siempre pasan por este tipo de etapas conflictivas, ahora a nivel presidencial y antes a nivel futbolístico, se les exige. Aquí en México pasa mucho con América, Cruz Azul y Chivas", explicó.

La reaparición de Raúl Jiménez

Desde junio de 2019, Martino es seleccionador del 'Tricolor' y se acordó de uno de los mejores delanteros que tiene el combinado nacional, Raúl Jiménez. El delantero de los Wolves lleva fuera de los terrenos de juego desde el pasado mes de noviembre después de que sufriera una fractura craneal en un choque con David Luiz.

"Está muy bien. La parte médica habla semana tras semana. Lo único que no está haciendo ahora es entrenamientos de contacto. Por eso participa mucho en los inicios de los entrenamientos con su equipo y todavía no está en etapa de entrenamientos de contacto, así que no veo tan claro que pueda estar a disposición para los partidos de marzo", subrayó.

Por último, reconoció que su predicción es más corazón que cabeza. "Si bien creo yo, íntimamente, esto no es una noticia, sino un sentimiento, creo que no está lejos su reaparición", concluyó.