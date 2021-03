"En el Barça todo se filtra, pero el contrato de Messi no llegó a nosotros"

El Barça parece que vuelve a encontrar poco a poco la estabilidad. Joan Laporta se está asentando y qué mejor forma de hacerlo que con buenos resultados del equipo.

Carles Tusquets, el hombre puente entre Bartomeu y el actual presidente, habló con 'Radio Marca' de la actualidad del club azulgrana y se defendió de las acusaciones de que fue su comisión gestora la que reveló el contrato de Leo Messi a 'El Mundo'.

"En el Barça no sé que pasa que todo se filtra, es preocupante. Nadie de la gestora tuvo acceso al contrato de Messi", advirtió Tusquets antes de mostrar su alivio por el aval de Joan Laporta: "Soy banquero y sé de las dificultades que entraña conseguir un aval de estas circunstancias. No me tranquilizó que hasta última hora no se entregara".

El responsable de la gestora confesó igualmente que Javier Tebas no amenazó al Barça de nada en este proceso pese a las filtraciones que hubo en los últimos días: "Solo he hablado con Tebas para saber si el tema del aval estaba bien y nunca me ha amenazado, en absoluto".

Por otra parte, alabó a Ronald Koeman por su barcelonismo y su forma de adaptarse a la realidad del club y se centró en temas más económicos: "El tema de reducir la masa salarial es un deber que Laporta tiene que asumir inmediatamente. Estamos sobrepasando lo que estipula la UEFA".

Y desgranó sus palabras en relación a Leo Messi: "No dije que fuera necesario que saliese del club. A mí me preguntaron si económicamente sería beneficioso y la respuesta, como economista, era evidente. Pero yo nunca he dicho que desease que Messi saliese del club. La propuesta y quien quería salir del club en ese momento era Messi. Si tiene que quedarse, tiene que hacerlo en unas condiciones favorables para el Barcelona".

Tusquets, por último, tampoco esquivó un asunto espinoso, el de los impagos de enero: "Me costó convencerles de que se sentaran en la mesa, pero una vez sentados todos arrimaron el hombro. No les podía pagar los emolumentos de enero. No había dinero para pagarles. No había más solución que negociar".