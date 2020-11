"En el Camp Nou daba la voltereta más alta y con más pasión"

Hugo Sánchez ha estado hablando en el 'Marca Sport Weekend' y ha repasado algunos aspectos de su carrera, así como la forma en la que se adaptarían los ex jugadores al fútbol actual.

"Me gustaba marcar eb cualquier estadio, pero, si cabe, daba la voltereta más alta y con más pasión cuando anotaba en el Camp Nou", dijo.

"Los grandes jugadores pueden triunfar en cualquier época, aunque su preparación física hubiera sido otra. La ventaja de hoy es que la tecnología protege a los creativos, a los atacantes... Ante sufríamos entradas malintencionadas y nadie lo veía. Hoy eso es imposible", continuó el mexicano sobre las redes sociales o el VAR.

En cuanto a sus dos equipos en España, Hugo Sánchez aseguró que no se equivocó en fichar por el Atlético y explicó que antes pudo irse al Arsenal".

"Atlético y Real Madrid me dieron a conocer en el mundo y me dieron notoriedad. Estuve a punto de irme al Arsenal, pero me vine al Atlético y no me equivoqué. Me siento español y agradezco a este país que me diera a conocer en todo el mundo. LaLiga exige mucho", acabó.