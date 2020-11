"En el City tengo todo lo que necesito para hacer mi trabajo"

El Manchester City anunció en la mañana de este viernes la renovación de Pep Guardola. El técnico continuará al frente de los 'sky blues' hasta el 30 de junio de 2023 y tras el anuncio, se mostró convencido de la decisión tomada.

"Desde que llegué me he sentido muy cómodo en el club y en la ciudad. Los jugadores, el 'staff', los seguidores y la gente de Manchester me han hecho sentir como uno más. Hemos conectado muy bien, hemos marcado goles, ganado trofeos y estoy muy orgulloso", explicó Guardiola.

Para el de Santpedor, la clave está en las herramientas que le presta el City. Todas las que cualquier entrenador querría: "Tener este apoyo es lo mejor que un entrenador puede tener. Tengo todo lo que necesito para hacer mi trabajo y estoy muy agradecido por la confianza del club".

Además, destacó dos nombres clave en su presencia y continuidad. "Ferran (Soriano) y Txiki (Begiristain) me han subrayado su confianza en mí para seguir dos años más después de esta temporada", explicó Pep.

"Ahora el reto es continuar mejorando y evolucionando. Estoy muy emocionado por poder ayudar al City a seguir progresando", amplió Guardiola, que si cumple la totalidad de este contrato habrá dirigido al City durante siete temporadas.