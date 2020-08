"En el Leeds, nos sentimos en deuda con Bielsa"

Mucho se habla de Marcelo Bielsa. No es un técnico al uso, sus métodos son singulares a la par que efectivos.

Su Leeds estará en la Premier en la 2020-21. Y Kiko Casilla quiso agradecerle a Bielsa lo duro que ha trabajado para que fuera posible.

"Bielsa es una pieza fundamental de todo este éxito, el capitán del barco. Sin él no hubiera sido posible. Nos sentimos en deuda con él y con su equipo, las ocho o nueve personas que se pasan horas y horas analizando rivales", destacó Casilla en una entrevista a 'Mundo Deportivo'.

Y es que no sabe el meta muy bien cómo, pero Bielsa tiene algo de brujo. "Prepara a los jugadores para que nada les sorprenda. Les dice: 'va a pasar esto'... ¡y pasa! Se anticipa a las cosas", señaló.

"No es un loco, es un perfeccionista. Cuida cada detalle. No he visto a nadie trabajar con la misma pasión e intensidad con la que trabaja Bielsa", enfatizó.

De ahí que el Leeds ya trabaje activamente en su renovación. Lo más importante es que firme nuevo contrato cuanto antes.