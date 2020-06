"En el Madrid, el vodka era mi mejor amigo"

No es la primera vez que Wesley Sneijder reconoce que no se tomó demasiado en serio su carrera. Ya habló de que había tomado algunas copas, pero ahora, en un adelanto de su biografía, se ha sabido que tuvo un problema con el alcohol.

"No me di cuenta de que la botella de vodka se había convertido en mi mejor amigo. Físicamente, ni siquiera me di cuenta. Al día siguiente, me despertaba como si nada hubiera pasado", recordó de sus fiestas cuando jugaba en el Real Madrid.

"Seguí jugando, pero cada vez peor y claramente menos concentrado. Mi actitud no era digna del Real Madrid. Me mentía a mi mismo diciendo que todo iba bien y me aferré a mi inteligencia futbolística. Me hundí físicamente", continuó el jugador en su autobiografía, de la que 'Voetball International' publicó un adelanto.

Sneijder habló de su vida en la capital de España, que desarrolló como si de una estrella de rock se tratara: "Era joven y me gustaban el éxito y la atención. Pero algo salió mal. No había drogas, pero sí alcohol y 'rock and roll'. Me acostumbré a vivir como una estrella. Eres adorado como jugador del Real Madrid. Iba por la calle, gastaba miles de euros y pagaba cosas a la gente. No puedo decir que me privara de nada. Jugué bastante bien, pero dijeron que podría haberlo hecho aún mejor".

El futbolista de los Países Bajos también habló de su fichaje por el equipo blanco. Recordó que Mijatovic le fue a buscar y que le ofreció más del triple de lo que cobraba en el Ajax.

"Mijatovic sacó un papel de su bolsillo. Todavía puedo imaginarlo haciendo el gesto. Lo desdobló y lo vi de inmediato: tres millones netos por temporada. Contrato de cinco temporadas. En el Ajax ganaba un millón. Bruto", explicó el ex futbolista en este exclusivo adelanto.