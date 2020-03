"En el Madrid, no interesaba que hiciésemos más"

Después de mucho tiempo en Inglaterra, Rafa Benítez decidió afrontar una nueva aventura en el fútbol chino. El técnico dirige al Dalian Yifang, donde está volviendo a sentirse ese técnico joven que formó a futuros cracks del Real Madrid en el Castilla.

"Estoy haciendo un montón de cosas que hacía cuando estaba en los juveniles en el Castilla. La gente se pregunta por qué el fútbol chino no crece y es porque aquí los chavales empiezan a jugar a los 13 años. Vengo de la escuela de dar clases a chicos, formarlos. Siempre me ha gustado, a la hora de entrenar, enseñar. No solo hacer repeticiones, sino explicar por qué hacemos esto, para qué lo hacemos", comenzó en 'Marca'.

No faltó en la charla una pregunta sobre el coronavirus, a pesar de que al Dalian no le ha afectado por encontrarse en España. "Tenemos control diario de todo: temperatura, lavarse las manos... Estamos entrenando con normalidad porque no hay ningún jugador enfermo ni nada. Se creó la psicosis y es más difícil controlarlo", aclaró Benítez.

El técnico no pudo esquivar las preguntas sobre su paso por el Real Madrid. Y pese a que intentó contenerse, acabó hablando de su ex equipo: "Estuve mucho tiempo sin hablar del club. A mí, en seis meses, me dejaron hacer lo que me dejaron hacer. Por lo que sea, no interesaba que hiciésemos más. Y ya está. No quiero decir más".

Benítez concluyó desmintiendo dos bulos que se crearon en torno a su figura en su etapa de blanco, sus clases a Cristiano Ronaldo a la hora de tirar faltas y la petición a Modric de que no pasara con el exterior.

"Es mentira. En ningún momento yo le dije cómo tenía que lanzarlas. La única conversación que yo tuve con Cristiano sobre las faltas fue en Australia y le dije que le habíamos analizado cuando estaba en el Manchester United, con el Liverpool. En ningún momento, siendo entrenador del Madrid, le dije a CR7 cómo se debían tirar las faltas. Ni eso... ni le dije a Modric cómo se pegaba a la pelota con el exterior", profundizó, antes de concluir matizando sus palabras a Luka: "Solo le dije que, claro, cuando tienes un pase sencillo con el interior... hay que darle con el interior, porque le llega más fácil a tu compañero. Es muy fácil soltar mentiras y que parezca que son verdad".