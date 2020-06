"En el Madrid no tuve la oportunidad de dar mi mejor versión"

Acertó el Milan de pleno con el fichaje de Theo el verano pasado. Fue, sin duda, una incorporación 'top'.

Ahora, media Europa se pelea por el que es, para muchos, uno de los mejores laterales de la Serie A. PSG o Juventus habrían preguntado ya por el futbolista.

Theo Hernández habló sobre su futuro... y sobre su pasado. "He firmado mi mejor temporada, después de la última que pasé en el Alavés. Ni en el Madrid ni en la Real pude ofrecer mi mejor versión", lamentó el zaguero en 'El Transistor'.

"Llegué al Madrid demasiado joven, no tuve la oportunidad de demostrar quién soy. Además, llegaba del Atlético... y no es fácil. Ahora he madurado y, por eso, estoy donde estoy", continuó.

Prefiere no pensar qué será de él de aquí en adelante. De momento, está enfocado con seguir deslumbrando a todos en el Milan. "Tengo que seguir así. Luego veremos qué pasa. Estoy feliz aquí, me quiero quedar", finalizó.