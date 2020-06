"En el Madrid, si no marcas en dos partidos, ya te quieren vender"

Muchos sueñan con jugar algún día en el Real Madrid. Es la meta de los que aspiran a dedicarse al fútbol profesional.

Van der Vaart siempre tuvo claro que quería vestir de blanco. Así lo dijo en 'Daily Mail'. "Fichar por el Madird había sido mi sueño de siempre. Soy medio español, mi madre es de allí. Cuando llegas, hueles lo grande que es", dijo el que un día fuera jugador blanco.

Pero no fue un camino de rosas para Van der Vaart: "Es complicado. Si no anotas en dos partidos, ya te quieren vender. No fue fácil, pero fue una gran experiencia", destacó.

Antes de irse del Madrid, Van der Vaart coincidió con Cristiano, al que recuerda como un jugador muy competitivo. "Ganamos 6-0 en casa contra el Sporting de Gijón. Anoté un 'hat trick' y él se quedó sin marcar. En el vestuario estaba tremendamente molesto...", reveló. "Si hubiera sido al revés, estaríamos celebrándolo bebiendo cerveza", finalizó el holandés.

Lo cierto es que ese 6-0 jamás tuvo lugar. La memoria le jugó una mala pasada al holandés. Van der Vaart vivió un 7-1 ante el Sporting, pero en ese entonces Cristiano aún no jugaba en el Madrid...