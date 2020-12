"En el Madrid solo juegan los elegidos; cualquiera te hace daño"

El carisma de Dmitrovic es único en LaLiga. El portero serbio es uno de los personajes más carismáticos de la competición, además de ser el gran seguro bajo palos del Eibar.

El arquero concedió una entrevista a 'AS' en la que habló de su papel en el equipo y también del Real Madrid, al que se enfrenta este domingo 20 de diciembre.

"En el Madrid solo juegan los elegidos. Cada jugador te hace daño, el peligro te viene por todas partes. Tienes que estar alerta desde el calentamiento. Por algo están ahí, es un equipo muy potente", explicó el meta, que además alabó el nivel que está ofreciendo Courtois en el conjunto blanco, pero subrayó su idolatría por Neuer y Oblak.

Dmitrovic también habló largo y tendido sobre sus inicios. Cuando le preguntaron al serbio cómo fue dejar su casa con 15 años, el cancerbero fue tajante: "La situación futbolística en Serbia es así. Era un sueño que me llamase el Estrella Roja, ese tren igual no volvía a pasar. Salir de casa con esa edad es difícil, pero ahora me doy cuenta de que valió la pena".

Su futuro, una incertidumbre

Aunque es titular indiscutible a las órdenes de Mendilibar, Dmitrovic acaba contrato el próximo verano y su situación en el equipo de Ipurua crea incertidumbre en directiva y aficionados, aunque él está centrado en mantenerse en Primera.

"Lo de irme al Sevilla son rumores, pero es verdad que acabo contrato y dejo todo en manos de mis agentes. En esta temporada atípica, la permanencia está muy cara y mi cabeza se concentra en eso. Luego ya veremos. Los representantes saben cuáles son mis deseos, se preocupan de mi futuro", dijo.

Por último, el meta habló de su paradón en el Valencia-Eibar a Racic. "No vi la pelota en el momento de salir, me la encontré cuando estaba ya cerca de mí. Había que poner fuerte la mano y reaccionar muy rápido. Lo hice bien. Por suerte el balón fue al larguero y no acabó en gol. Es una de las paradas de mi vida", concluyó.