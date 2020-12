"Si no jugamos la Champions, querremos ganar la Europa League"

El jugador del Real Madrid Casemiro acompañó a Zidane en la rueda de prensa previa al cara a cara de Champions ante el Borussia Mönchengladbach, que enfrentará a ambos conjuntos este miércoles 9 de diciembre a las 21 horas.

Quiso comenzar el mediocentro brasileño hablando de la importancia del duelo europeo: "Todo el equipo sabe que lo del miércoles es una final. En este club una final no se juega, se gana. Vamos con el corazón y con el alma. Lo hemos preparado bien. Tenemos que encararlo todo como una final y darlo todo dentro del campo".

Sobre el apoyo del vestuario a Zidane, explicó: "Hablar de Zidane es hablar de la historia que ha hecho en este club. El año pasado ganamos dos títulos. Muchas veces olvidamos lo que ha hecho. Esta temporada no está siendo normal, estamos teniendo partidos cada dos o tres días. Nosotros no somos máquinas, jugar tanto no es fácil y estamos teniendo lesiones. No solo yo, toda la plantilla está con el míster".

"En el Madrid una final no se juega, se gana"

Casemiro dejó claro que van con respeto ante el rival: "Sabemos la importancia de este partido. Sabemos que es el partido más importante del año. Es una final, vamos a darlo todo, es un partido para darlo todo. No pensamos en nada más que no sea la victoria. Hay un rival que va primero en el Grupo, hay que respetarlo. Pero depende de nosotros. Es una final".

A la pregunta de si quedar eliminado de Champions sería un fracaso, el brasileño fue tajante: "Yo creo que esa pregunta sobra, estamos pensando en partido a partido. Es una final y no estamos pensando en otro resultado. Queremos salir a muerte, solo queremos la victoria. Si ganamos, estamos dentro. En este club estamos acostumbrados a jugar partidos importantes".

La prensa preguntó sobre la forma de preparar el entrenador francés este partido, a lo que Casemiro respondió: "No voy a decir las cosas que hacemos, estamos acostumbrados a jugar finales y partidos importantes. No podemos darle armas a la gente. Todos los partidos somos importantes. El miércoles es otro partido muy importante. Todo el vestuario sabe que es una final, así tenemos que encararlo".

También habló Casemiro sobre las últimas derrotas del equipo: "No estoy para dar excusas, ni para hablar de problemas. La pretemporada no fue buena, cada dos días jugamos un partido, es muy exigente, sobre todo la Liga. Hay equipos que juegan cada semana y tienen más tiempo. No hicimos buena pretemporada y no estamos teniendo tiempo para descansar, tenemos muchas lesiones".

"No solo el Madrid, todos los equipos tienen altibajos. Es imposible así. Pero no estoy aquí para dar problemas. Estamos trabajando por la solución. No somos máquinas. Es normal que haya altibajos. Vas a la selección, partido, partido, partido... No se puede mantener el alto nivel todo el rato. Lo intentamos, pero es imposible", añadió el brasileño.

La renovación de Sergio Ramos volvió a ser uno de los temas de la comparecencia: "Hablar de Sergio es un honor, es un líder, nuestro capitán, lleva mucho tiempo en el club y tenemos que valorar los otros jugadores que lo han hecho bien. Nacho, Varane... Pero Ramos es de los mejores de todos los tiempos. Es importante que vuelva, es un líder y estamos muy contentos".

"Si no jugamos la Champions, querremos ganar la Europa League"

"El míster cuenta con todos. Todo el mundo debe descansar y necesitamos a todos, el míster siempre lo dejó claro. Es la clave para ganar títulos. El Borussia no es ningún rival pequeño y esto es la Champions. La pretemporada no fue buena y el fútbol ahora es diferente", añadió el internacional 'brasileiro'.

Finalmente, dejó claro que en su mente no existe la posibilidad de jugar la Europa League en vez de la Champions: "Ni veo esa posibilidad. Sé que están ahí, pero si no se puede jugar la Champions, no estaremos contentos, pero querremos jugar la Europa League y ganarla. En este club tenemos que salir a jugar para ganar los partidos y estamos pensando solo en la victoria. En este club se vive de títulos".