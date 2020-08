En el Milan pueden estar tranquilos con Ibra y Donnarumma

Son la veteranía y el futuro del Milan, y ambos están enquistados en renovaciones que parecen atascadas. El agente de ambos jugadores, el polémico Mino Raiola, ha transmitido un mensaje de tranquilidad al respecto.

Raiola ha venido a decir hay negociaciones, y mientras se está negociando, hay posibilidades de que sigan en el club. "Ibrahimovic no estará con el Milan. No es una cuestión de dinero, sino de convicción, de estilo", explicó Raiola.

"Los matrimonios se hacen en dos, el hecho de que haya negociación ya es algo bueno. Si no querría quedarse, no habría negociación", añadió, al respecto del sueco.

Consultado por el joven guardameta italiano, el representante fue un poco menos optimista. "No he hablado de 'Gigio' y no quiero hablar. Sé lo delicado que es este tema con la afición y con todo el entorno", respondió.

"No es el momento. Hay otras prioridades, para nosotros y para el club. Veremos cuál será la del jugador", añadió, sobre la renovación de Donnarumma, para finalizar.