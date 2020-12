"En el United aprendí a respetar las decisiones; no me dieron tiempo"

El Tottenham y el Liverpool, empatados a puntos en lo más alto de la clasificación, se juegan este miércoles a partir de las 21.00 horas el liderato de la Premier League.

El técnico José Mourinho analizó a los medios en la previa del partido y recordó su estancia en Old Trafford: "Estoy en una etapa de mi carrera en la que no tenemos demasiado tiempo para alcanzar el éxito. El primer equipo que sentí que necesitaba tiempo y no lo tuve fue el Manchester United".

"Sentí que lo dejé en medio del proceso, pero aprendí muy pronto a respetar las decisiones y eso hice en el United. Hicimos lo que hicimos, lo que había que hacer, y seguimos adelante", agregó el entrenador 'spur'.

Además, Mou confesó que se sigue llevando bien con el United: "Estoy contento, ellos lo están, y tenemos una gran relación, algo de lo que estoy muy orgulloso de poder decir. Cuando me marcho de los equipos, mantengo una gran relación con todo el mundo y el United es un ejemplo más de ello".