"En el Valencia cada semana había un problema nuevo"

La salida de Dani Parejo rumbo al Villarreal fue uno de los grandes bombazos del último verano en materia de fichajes. El centrocampista español, todo un símbolo en Mestalla, salió por la puerta de atrás del Valencia para emprender una nueva aventura que, de momento, le está sonriendo.

Con el equipo en la parte alta de la tabla, Parejo afronta con tranquilidad y ambición una etapa en el Villarreal que, de una manera u otra, le ha cambiado la vida en tan solo unos meses.

"Por mi forma de ser, yo en Valencia asumía una presión. El fútbol es mi vida y me afecta todo lo que pasa alrededor del vestuario. Lo he pasado mal y ahora estoy disfrutando. Me he liberado un poco. Aquí no hay una atmósfera como la que había en Valencia, que no transmitía positividad. Allí me levantaba pensando qué pasaría hoy o mañana, porque cada semana había un problema o se generaba un problema para hablar de algo", aseguró en 'AS'.

"En Valencia me cargaba con excesiva responsabilidad; mucha gente del club venía a pedirme ayuda en cosas en las que no podía. Era una mochila que iba cargando y cuando no encuentras solución a los problemas o cuando aportas una solución pero no dependen de ti... eso me repercutía, porque me dolía que gente a la que quería estuviera en situaciones complicadas", explicó.

Con el Valencia ya en el pasado, ahora Parejo tiene los cinco sentidos en un Villarreal que aspira a lograr grandes cosas esta campaña. "Creo que estamos haciendo una temporada notable. Por juego, puntos y sensaciones .Estamos en buena dinámica, sin perder la perspectiva de que es un proyecto nuevo, con un entrenador nuevo… Somos protagonistas en cada partido y estamos en el buen camino. Estamos en la parte alta de la clasificación y solo hemos perdido un partido", sentenció.