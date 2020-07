"En el vestuario, a veces tocamos el tema de la homosexualidad"

Rubén García aseguró que la homosexualidad no es un tema tabú en Osasuna. EFE

La homosexualidad no es ningún tabú en Osasuna. Rubén García pasó por los micrófonos de 'Radio Marca' y aseguró que tratan el tema de vez en cuando. "Si tuviera un compañero gay que no quisiera salir del armario, me encantaría ayudarle", dijo.