"En equipos como el Barça o el City, el portero ha de ser un central"

Bravo intentará frenar este sábado al Real Madrid, que buscará su primera victoria. El cancerbero chileno sabe bien lo que es jugar contra los blancos, contra los que se ha enfrentado en 13 ocasiones.

El cancerbero, ex del Barcelona y el Manchester City, habló precisamente de su paso por dos de los grandes conjuntos de Europa y lo que hace falta para jugar allí.

"No cualquier portero puede jugar en estos equipos. Es algo que solo entienden los que hemos tenido el privilegio de estar ahí. Lo fácil es ponerte dentro del área pequeña y dedicarte solo a parar", explicó en 'El País'.

El chileno aseguró que, para jugar allí, "debes ser un central, ayudar a sacar el balón limpio desde atrás para generar un ataque y así hacer superioridad. Jugar adelantado y saber leer el juego no es cosa de muchos porteros", añadió.

"El que no tiene esta cualidad sufre mucho. Y más en el Camp Nou con 100.000 aficionados poniéndose nerviosos porque el portero no sabe controlar o pasar un balón. No te perdonan que le pegues a la grada. Yo disfruto haciendo algo que muy pocos hacen", afirmó Bravo.

El ahora portero del Betis recordó su paso por el Barcelona. "Fue una etapa maravillosa. Compartí vestuario con grandes jugadores y magníficas personas, por lo que guardo un enorme recuerdo de todo lo que viví allí. Me tocó estar en años en donde se ganó tod. Era un grupo increíble. Jugar con Leo, Andrés, Xavi, Alves, Gerard, Busi, Ney, Luis, Masche... Teníamos un gran respeto por todos", sentenció sobre ello.

Bravo quiso explicar por qué eligió al Betis: "Fue muy fácil. Me senté con mi familia y planteamos sobre la mesa las opciones que teníamos. Mis hijos me dieron sus puntos de vista y la conclusión fue que coincidimos. Iríamos a un buen club, a un buen país, a una buena ciudad. Estamos todos encantados".