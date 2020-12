"Me molesta que siempre se hable de los árbitros"

El Di Stéfano abre sus puertas un día antes de Nochebuena al Granada de Diego Martínez. Sobre el choque habló Zidane en la víspera.

"Contra el Granada es un partido muy importante. Es un equipo que está haciendo una gran temporada. Sabemos a lo que vamos a jugar. El rival es duro y hay que estar preparados, como siempre en esta Liga. No hay partido fácil", dijo el galo.

Zidane espera que las molestias de Modric se queden en nada. "Creo que es poca cosa, pero no pienso arriesgar", dijo cuando le preguntaron por su salud.

No faltó la cuestión sobre las palabras de Koeman y la polémica mano de Ramos que no fue castigada en Ipurua. "Molesta que todo el mundo hable sí, yo nunca me meto con los árbitros. De lo de Koeman, ni te digo... Tenemos un partido muy exigente y me centro en eso", enfatizó. "Es verdad que se habla mucho de estas con el Madrid, pero es lo que tiene... es un poco pesado hablar siempre de lo mismo", quizo dejar zanjado el tema.

Con respecto al gran número de partidos, se mostró resignado: "Ya hemos hablado de esto muchas veces, nosotros nos centramos en hacerlo lo mejor posible".

"Los jugadores están preparados. Todos deben estar listos para cuando les toque, que lo hagan bien. Algunos jugarán más, otros menos, pero yo cuento con todos", señaló cuando le cuestionaron sobre la posibilidad de hacer rotaciones ante el Granada.

Se refirió Zidane al regreso de Casillas al Real Madrid: "Me alegro por él y por el club. Es una gran noticia, tiene mucho que aportar al madridismo".

Zizou no dijo si Hazard está listo o no para volver. "Le veo bien anímicamente. Está entrenando con regularidad. Hay que hacer las cosas con paciencia y eso voy a hacer. Está contento y eso es lo importante", puntualizó.

El Madrid es colíder de Liga con el Atlético, pero Zidane no cree que esté entre los dos, aún queda mucho torneo: "Hay muchos equipos que pueden luchar por LaLiga. Eso es lo bonito. No estamos solo el Madrid y el Atlético".

Zidane habló sobre el gran momento de Benzema. "Esperemos que siga así, dando muchos goles al equipo. Y puede hacerlo incluso mejor, eso es lo que deseamos todos. Es su ambición, además", apuntó.

Este 22 de diciembre tuvo lugar el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad. Le preguntaron a quien ficharía si le tocara el 'Gordo' al Madrid: "El dinero se puede quedar para otra cosa. La situación es complicada y no pediré nada".

Isco se entrenó este martes y Zidane contó cómo se encuentra el malagueño. "Está mejor de su lesión, le veo con ganas. No es fácil para los que juegan menos, pero yo estoy contento con todos y espero que siga trabajando como hasta ahora".

También tuvo palabras para Asensio: "Confío en él. Tiene talento. Los últimos partidos no ha jugado mucho, pero tiene que seguir aportando todo lo que tiene".

Por último, explicó los problemas que se está encontrando este curso el Madrid con sus rivales: "Cuando se cierran atrás es complicado, pero no solo para nosotros, para todos. Hay que tener paciencia en ese sentido. No creo que el Granada lo haga, pero si ocurre, encontraremos una solución", finalizó.