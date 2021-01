El Atleti es el equipo de moda de LaLiga. El conjunto rojiblanco lidera el campeonato con absoluta claridad y va camino incluso de llegar a la barrera de los 100 puntos.

Marcos Llorente, uno de los pupilos de Simeone, está en un momento dulce y recientemente ha estrenado su web personal, con la que quiere llegar todavía más a sus seguidores.

El jugador rojiblanco se presentó así: "He crecido educado en torno a valores como el sacrificio, la honestidad y la constancia como caminos más rectos para ser feliz".

"En este mundo no sirven las excusas y no es posible no intentarlo. Es un mundo real, de personas de verdad que me acompañan, de finales felices y otros no tanto, de ideas fijas y otras solo a veces", añadió.

Además, Llorente, que puso su mítica celebración en Anfield en la web, habló de su día a día: "Creo en un estilo de vida que cuide tu cuerpo. Comer alimentos naturales, mantenerte cerca de la tierra, descansar, activar tu mente para mantenerla siempre conectada a tus sentidos".

Por último, el mediocentro cerró su presentación con este mensaje. "Creo en trabajar. En intentarlo, caerme y levantarme para seguir. Y continuar trabajando. En celebrar y aprender. Y no parar de trabajar. Porque la suerte te tiene que encontrar trabajando", concluyó.