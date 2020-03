En Francia creen que el Barça tiene mucha culpa de las lesiones de Dembélé

Justo tras cerrar el mercado de fichajes, el Barcelona recibió la horrible noticia de la enésima recaída de Ousmane Dembélé. El galo, que estaba a punto de reaparecer tras su grave lesión, volvió a lesionarse en un entrenamiento y lo hizo de suma gravedad.

Al Barça no le quedó más remedio que moverse en el mercado y así llegó el danés Martin Braithwaite, una solución de urgencia que ha encajado más o menos bien en el Camp Nou.

Sin embargo, con la lesión del internacional galo mucho más reposada, en Francia siguen preguntándose por qué le van tan mal las cosas a Dembélé en Barcelona.

Después de un primer curso en el que llevó una vida desordenada, también fruto de su corta edad, el jugador parecía haber madurado acompañado de cocineros, tutores y amigos en la segunda.

"Ya no hay ningún producto precocinado ni refrescos, solo hay productos frescos y saludables. Ousmane es bueno jugando al fútbol y pensó que solo con eso ya era suficiente, pero va creciendo y aprendiendo. Ahora, come besugo, lubina, gallo y muchas verduras. Es difícil ver todo este trabajo y la mala suerte con las lesiones, porque nunca lo han cuidado tanto. Es un chico muy hogareño y tranquilo, nunca hay fiestas en casa. Impuse horarios de comida porque me lo pidió y ahora todo está escrito. Es muy profesional", reconoció Anthony Audebaud, su cocinero a tiempo completo.

'L'Équipe' insistió en que, por tanto, la culpa también puede ser parte del Barcelona. De acuerdo al medio galo, el equipo azulgrana y la clínica que le operó en Catar estudiaron los datos del GPS del jugador y descubrieron que en los entrenamientos utiliza el esprint un 20% del tiempo, pero que la cifra sube hasta el 90% durante los partidos.

Aunque en el club azulgrana no han asegurado este supuesto, lo cierto es que, de confirmarse, sí sería verdad que el francés no estaría del todo preparado para la acción. Y por tanto, viviría mucho más propenso a las lesiones.

Michel Torin, que trabajó con él en el Rennes, trató de explicar mejor su caso: "Ousmane no es el responsable de esta situación. Es víctima de un talento precoz. En el Rennes, tuvimos una enorme presión en los entrenamientos y partidos con él, pero no lo matamos".

"Si ves las fotos, su desarrollo óseo no había concluido entonces, tenía que crecer. Hubo prisa por hacerle jugar porque es un fenómeno y ahora está pagando por eso. Está claro que jugaba demasiado entonces", concluyó el preparador.

Desde su llegada a Barcelona, Dembélé ha padecido ya nueve lesiones, siete de ellas de gravedad.