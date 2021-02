En Francia ya hablan de fin de ciclo en el Barça

Los ánimos están bajos en el Camp Nou. El Barça ha dejado malas sensaciones últimamente, no solo en la Champions.

Ante el PSG, fue la gota que colmó el vaso. La goleada en Europa sigue comentándose, como no podía ser de otra forma, en el país vecino. Giuly, ex futbolista del PSG, dio su punto de vista sobre el encuentro en 'Le Parisien'.

"El Barça fue pequeño porque el PSG estuvo enorme. Es cierto que el equipo 'culé' se hace viejo... y se encuentra al final de su ciclo", apuntó.

Eso sí, dejó claro que si el PSG se impuso fue por méritos propios: "Hicieron el partido perfecto. Era el choque ideal para Mbappé: un terreno de juego grande, con profundidad, con espacio entre líneas... Con la velocidad que tiene, se encontraba en su salsa. Y qué habilidad ante la portería: ¡cuatro ocasiones y tres goles!".

A los que ven en Mbappé al sucesor de Messi les pidió calma. "Mbappé será pronto Balón de Oro, todos lo sabemos, pero aún necesita consistencia. Lo que Leo ha hecho en los últimos 15 años no se puede comparar con un 'hat trick', aunque fuese sublime. Compararlo con Messi no tiene sentido. Dejad que Mbappé haga su propio camino: su destino no es ser un nuevo Messi, sino convertirse en Mbappé", zanjó.