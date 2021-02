En Francia ya visten a Messi con la camiseta del PSG

Ver a Messi fuera del Barcelona no es algo que se pueda descartar a día de hoy. El delantero argentino ya tiene el derecho para hacer lo que quiera con su futuro entre su historia en el club azulgrana y el tiempo que le queda de contrato.

El rosarino puede negociar con cualquier club, pero está esperando a saber cuál es el nuevo presidente del Barcelona y escuchar la oferta que le pondrá encima de la mesa. A día de hoy, su futuro es una incógnita que atrae infinidad de rumores. En Francia suena Leo Messi cada día con mayor fuerza.

El Paris Saint-Germain no se ha apartado del interés por el astro argentino ni tampoco ha ocultado su deseo de tenerlo junto a Mbappé y Neymar, por lo que 'France Football' ha echado más leña al fuego con una portada que está dando la vuelta al mundo.

La prestigiosa revista, en su número del mes de febrero, ha visto ya a Leo Messi con la camiseta del Paris Saint-Germain cuando le quedan cuatro meses para ser un agente libre.

"La carta secreta del PSG", es el titular con el que abren un nuevo tomo en el que 'France Football' se ha dedicado a analizar exhaustivamente las claves de su posible fichaje por el club parisino.

La revista ha hablado con diversos expertos y círculos cercanos a lo que sería un histórica operación, además de examinar cómo influiría el delantero Neymar en el aterrizaje de su ex compañero. Además, también han tocado las condiciones con las que Messi se convertiría en jugador del PSG, pues el futbolista tendría que bajarse el sueldo para que las cuentas no saltaran por los aires.

La portada llegada antes de la eliminatoria de Champions League, lo que generado un mayor morbo y después de las declaraciones del director deportivo Leonardo en la misma revista.

"Grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG. Este no es el momento de hablar de ello o de soñar con ello. Estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca el expediente. De hecho, no, todavía no estamos sentados, pero nuestra silla está reservada por si al final de la temporada...", dijo el pasado 18 de enero.

Ronald Koeman no duda en calmar las aguas en cada rueda de prensa al asegurar que Leo Messi está contento en el club y que lo ve centrado, mientras que los diversos candidatos a la presidencia calculan la mejor forma para convencer al delantero por si son elegidos en las urnas.

El último lío relacionado con Messi fue la revelación de las cifras del contrato que firmó en el año 2017 que tanto revuelo han generado y que ha llevado al Barcelona y al propio jugador a buscar culpables y emprender acciones legales.

El futuro de Leo es un tema capital en el fútbol y en Francia han comenzado a calentar el asunto al cambiarle la camiseta del club de su vida a Leo Messi.