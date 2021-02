En Inglaterra siguen esperando a Werner: "Es frustrante verle"

Aunque el Chelsea ganó, el héroe fue Olivier Giroud con una chilena y no Timo Werner, de nuevo discreto y víctima de la crítica en la prensa inglesa. Ex futbolistas como Rio Ferdinand, Joe Cole o Steve McManaman desgranaron los problemas del alemán, empezando por su actuación ante el Atlético.

"Es frustrante verle porque si has visto vídeos de él, sabes lo que puede hacer", dijo Ferdinand, que se refirió a su ocasión desperdiciada en la primera mitad: "No era una oportunidad fácil, pero me gustaría haberle visto acertar y que estuviera mejor con el balón".

"Simplemente me frustra. Hay demasiadas ocasiones en las que pierde la posesión al intentar construir jugadas o toma malas decisiones metiéndose en zonas peligrosas", agregó el ex central del Manchester United en 'BT Sport'.

Le acompañaba analizando el partido Joe Cole, ex delantero de Chelsea o West Ham: "A veces los jugadores rápidos deben ralentizar en su mente el juego. Corren tanto que lo demás lo ven borroso, así que seguramente se encuentre así ahora".

"Werner es como un Theo Walcott joven, ¿no? Cuando le veías jugar era muy emocionante, tenía mucho talento, pero no fue hasta la última parte de su carrera cuando lo juntó todo y empezó a marcar goles con regularidad", insistió.

Aun así, Joe Cole pide confianza: "No debemos y no vamos a renunciar a Timo Werner. Son sus primeros días y hay mucho margen porque tiene una habilidad natural y pura. Creo que con buenos entrenadores, y los tiene, empezará a golear. Pero deben ser pacientes con él".

Por su parte McManaman, ex de Liverpool o Madrid, le aconsejó ver más su partidos para entender cómo decidir mejor: "Necesita sentarse y estudiar algunos de sus vídeos. Ver dónde va bien, dónde va mal, y refinarse".