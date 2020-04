"En Israel hay gente extremista a la que no se puede convencer, tosen y escupen a la policía"

David Mateos (Madrid, 1987) escaló en la cantera del Real Madrid hasta convertirse en un jugador importante en el Castilla y debutar con el primer equipo. Después ha desarrollado gran parte de su carrera en el extranjero en clubes de Grecia, Hungría o Estados Unidos. Ahora, defiende los intereses del Hapoel Ra'anana de Israel. Desde allí atendió a la llamada de 'EFE' en medio de la crisis del coronavirus.

Pregunta: Una de las últimas noticias relacionadas con el coronavirus en Israel ha sido el cierre de la ciudad de Bnei Brak, donde se concentra un importante número de judíos ultraortodoxos, debido al gran número de positivos. ¿Pueden ser la religión y las tradiciones un problema para frenar la enfermedad en Israel?

Respuesta: Sí. Aquí el tema de la religión lo llevan a rajatabla, no es como en otros países. Y es cierto que el mayor número de contagios es en esta ciudad. El Gobierno ha tomado medidas y en esa ciudad no puede entrar ni salir nadie porque ellos no creen que el coronavirus vaya a afectarles y piensan que si eso pasa es porque su Dios lo tiene establecido así.

P: Más allá de cerrar la ciudad... ¿cómo se les puede convencer de que tienen que tomar medidas por el bien de la población?

R: Yo creo que a este tipo de gente tan extremista no hay manera de convencerla. Han tenido incluso gestos feos hacia la policía cuando les mandaban a su casa, como tosiéndola y escupiéndola. En ese sentido, tienen unas creencias diferentes al resto de los demás y cambiarles es muy difícil, prácticamente imposible por lo que he visto.

P: ¿Hay más colaboración entre Israel y Palestina durante la pandemia?

R: Yo creo que sí. Al fin y al cabo, estas cosas unen a la gente y si la forma de vencerlo es unirse, la gente pone de su parte. En este caso, la relación entre ellos está mucho mejor.

P: Se comenta que los israelíes están teniendo avances importantes en la búsqueda de una vacuna

R: Sí, ellos en cuestión de tecnología y de ciencia están muy avanzados. Lo que yo estoy viendo es que los israelíes son una gran potencia en todos los sentidos.

P: ¿Qué se sabe del fútbol en el país? ¿Va a volver?

R: Parece que sí. Quieren acabar su liga jugando para no tener conflictos con equipos de Segunda. Apuestan por una liga corta con pocos equipos y no quieren tener dos más el año que viene. Aún están en el aire los plazos, están un poco a la expectativa de las grandes ligas también para ver qué hacen y tomar un poco el ejemplo.

P: ¿Les preocupa que no se reanude? Ustedes están directamente afectados porque cierran la tabla y si todo quedase como estaba, a lo mejor les descienden.

R: Esa posibilidad no se ha pensado por el tema de que contemplan terminar la liga. Ahora tenemos que jugar los 'play off' de descenso y los de Europa. Los de descenso son siete partidos y en un mes, colocando algún partido entre semana, solo quedaría alguno suelto para julio. No son una cantidad grande de duelos como puede suceder en otras grandes ligas. Está claro que a nosotros si se cancela la liga y lo dejan como están, nos beneficia.

P: Mientras, ¿cómo están trabajando?

R: Nos envían un programa semanalmente y cada uno, con las herramientas que tiene y desde donde vive, intenta hacerlo prácticamente todo.

P: 100 metros, dicho así, no parecen muchos. Pero en Israel son gloria bendita porque es la distancia máxima a la que les dejan salir de casa, ¿no?

R: Sí. Para nosotros que no estamos en nuestra ciudad ni en nuestro país con nuestras familias a 100 metros, y encima con dos niños en casa, nos da la vida. Y a mi también porque me da la posibilidad de hacer ejercicio cerca de casa.

P: ¿Qué tiene usted en ese rango?

R: Tengo un párking de coches que al fin y al cabo me ayuda. Es el párking de un hotel, está al aire libre. Normalmente me da para hacer los ejercicios. Y, si no, doy vueltas al edificio en el que vivimos interpretando más o menos que sean cien metros.

P: Ha pasado por Grecia, por Hungría, por Estados Unidos.... ¿qué tienen Israel y su fútbol diferentes al resto?

R: Yo vino aquí para poder jugar al fútbol, para seguir disfrutando de lo que más me gusta. Pero ya miraba otras cosas como la calidad de vida, como poder darle a mi familia una estabilidad. No se podría comparar con otras ligas.

En Grecia es un fútbol muy pasional y físico. En Hungría muy parecido. Y aquí es todo más a lo loco, no hay una estructura táctica como quien dice. Es un fútbol de mucha más calidad, no es tan físico ni tan potente. Tiene un potencial bastante grande pero al futbolista israelí cuando sale a Europa le cuesta mucho.

P: Estuvo en la cantera del Real Madrid y fue referente del Castilla. ¿Qué recuerdos tiene de aquella época?

R: La verdad es que muy buenos. Desde pequeñito soñaba con jugar en el Real Madrid y llegar al primer equipo, poder compartir grandes momentos, siempre lo guardas como un gran recuerdo. En esa época lo pasamos muy bien, disfrutamos del fútbol y además conseguimos grandes cosas.

P: ¿Quién es ese compañero del filial que más le ha sorprendido por lo lejos que ha llegado?

R: Contestando tu pregunta al revés creo que por ejemplo Lucas, con el que guardo una gran relación, es un jugador que todo lo que tiene se lo ha ganado. Nadie le ha regalado nada, se lo ha trabajado. Y para mí es un ejemplo. ¿Alguien que me haya sorprendido? No sabría decirte, sinceramente.