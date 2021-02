En Italia destrozan a Cristiano: "Estaba siempre parado, quería imitar a Messi"

El partido de Cristiano Ronaldo contra la Juventus ha levantado ampollas en Turín. Al portugués se le sitúa entre los peores de su equipo en la derrota contra el Oporto, frente al que al menos Chiesa recortó distancias para hacer un 2-1 que da vida a los 'bianconeri' en la vuelta.

Pero ya sabemos cómo es la crítica en Italia y esta resulta feroz con el portugués. Por ejemplo, la 'Gazzetta dello Sport' le da una nota de 4,5 y le afea tanto su actitud como su falta de recursos para romper la defensa del Oporto.

"Bentancur evita que sea el peor del partido. Le pierde la cara a Mbappé y parece querer imitar a Messi. Centrado o apartado, pero siempre parado y sin ideas. No hay excusas", es el comentario del medio deportivo italiano.

Por su parte, 'TuttoSport' no le suspende, pero le da un cinco raspado y no critica tanto su actitud como su falta de acierto: "Tiró las faltas, intentó un par desde lejos, trató de agitar a un equipo apagado... Hizo algo, pero este no es el CR7 de verdad".

El ex futbolista Rio Ferdinand analizó el partido de la Juve en 'BTSport' y tampoco tuvo piedad: "Fue horrible, jugaron muy, muy mal y encima tuvieron suerte de volverse a casa con un gol fuera. El Oporto tuvo un gran comienzo de ambas partes y se aprovechó de los errores de la Juve. No solo propios, es que también forzaron que los cometieran".

No obstante, el más duro fue Antonio Cassano, que en el canal de Twitch de Christian Vieri se desquitó: "Siempre lo dije, Cristiano Ronaldo es un fenómeno y puede que haya marcado mil millones de goles, pero puede que tenga problemas con la idea de juego de Andrea Pirlo".

"Siempre fue egoísta, no quiere saber si otros marcan, es el tipo de jugador que vive para marcar. No vive para el juego, vive para el gol, eso es evidente", continuó el ex delantero de Real Madrid, Milan, Roma o Sampdoria.

"Si le pones a Xavi, Iniesta, Modric o Kroos por detrás te va a marcar 50 goles, pero en la Juve las ideas se están cambiando y presentando un nuevo proyecto de juego. Y aquí está metido en líos y seamos honestos, pasan los años para todos y para él", continuó.

Por último, atizó también a Pirlo: "La paradoja es que la Juventus trajo a un jugador que había ganado cinco Champions League, pero que sin embargo atraviesa muchas dificultades. Desde Sarri, la Juventus está tratando de mostrar otro tipo de juego. Tienen coraje, eso es cierto, pero...".

"En Italia, ¿alguien tiene la paciencia para esperar a un entrenador? Quiero darle confianza a Andrea, pero si termina cuarto y no gana nada será una temporada deplorable. Para la Juventus siempre fue importante ganar, no importa cómo", concluyó.