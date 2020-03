"En Italia vamos un mes por delante de España"

Demetrio Albertini desarrolló lo más granado de su carrera en Italia. Sin embargo, también se ganó su pequeño hueco defendiendo las elásticas de Barcelona y Atlético de Madrid. Desde Italia, al teléfono, compartió algunas reflexiones con el diario 'Marca' sobre cómo están combatiendo el coronavirus.

"No sé si el fútbol parará en España. Creo sinceramente que en Italia vamos un mes por delante, nada más, aunque es cierto que puede ser bueno para España la experiencia de lo que ha ocurrido aquí para mejorar las medidas. Pero en Italia todo empezó así", analizó.

El ex centrocampista lombardo empieza a ver síntoms muy reconocibles en España: "Aquí también la gente se fue a los supermercados, también cerraron los colegios. Lo más importante es que la gente esté concienciada. También de un día para otro se tomaron medidas drásticas. Sé que en Madrid hubo una manifestación un día antes de que se cerraran los colegios, pero aquí se pasó de jugar a puerta cerrada a suspender el deporte".

Para Albertini, "esto cambia muy rápido, de un día para otro, y no se trata de mirar al ayer, sino a lo que se puede y debe hacer hoy. Hablar de los errores del pasado ya no vale para nada".

Acerca de su situación actual, dejó clara la seriedad con la que está afrontando el asunto: "Mis hijos están en contacto con sus profesores y mi mujer y yo trabajamos desde casa. No hay más remedio. Hay que ser firmes y quedarse en casa porque en estos días encerrados paradójicamente nos jugamos la libertad y aquí estaremos de momento hasta el 3 de abril. Estamos en contacto con la familia y amigos por el teléfono. Lo que no tiene sentido es que tus hijos no vayan al colegio pero después se vayan con los amigos a la calle. Hay que tenerlo claro".