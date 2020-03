En Italia ven "inevitable" el aplazamiento de la Eurocopa

Gabriele Gravina, presidente de la Federación de fútbol italiana (FIGC), aseguró este domingo que no ve "alternativas" al aplazamiento de la Eurocopa, prevista del 12 de junio al 12 de julio, pues considera fundamental que concluyan los campeonatos ligueros.

La emergencia por el coronavirus, que provocó la suspensión hasta al menos el 3 de abril de la Serie A, obligará a la FIGC a retrasar el cierre del torneo para poder entregar el título y, por eso, Gravina subrayó la necesidad de aplazar la Eurocopa, en una entrevista al diario italiano 'Corriere dello Sport'.

"La evolución de la epidemia muestra un camino claro. Nos involucra a todos de la misma manera. Nadie puede pensar que solo es un problema italiano. Simplemente el virus ha llegado a Italia dos semanas antes con respecto a otros países", afirmó Gravina.

"Hay que privilegiar la salud y luego actuar con sentido común. Y el sentido común dice que defender un solo evento europeo, programado para junio (la Eurocopa), sería un error estratégico", agregó.

Gravina expresó su decepción por la que considera "imposibilidad" de disputar la Eurocopa en junio, pero subrayó que no ve "alternativas". "No hay alternativas. Nos lo dicen las proyecciones sobre el desarrollo del virus. La Eurocopa impide el aplazamiento casi seguro de muchas ligas. Es como una tapa, y si no la quitas la botella puede estallar, con el riesgo de que perdamos todo", concluyó el presidente de la FIGC.