"En la final de la 'Octava' teníamos más presión que en la 'Séptima"

Este domingo es muy especial para el Real Madrid, ya que celebra un doble cumpleaños europeo. Tal día como hoy, de 2000 y de 2014, los blancos ganaron la 'Octava' y la 'Décima', respectivamente.

En 2000, el Madrid llegó a Saint-Denis jugándoselo todo a una carta, ya que no tenía opciones en la Liga. Se enfrentaba a un Valencia que era el favorito en la primera final de la historia entre clubes españoles.

Morientes fue uno de los protagonistas del encuentro, que acabó 3-0, ya que anotó el primer gol y recordó la presión que tenían 'los merengues'.

"Nos creaba mucha incertidumbre porque éramos dos equipos de España. Si pierdes contra la Juve o el Leverkusen no te tienes que cruzar en tu casa con ellos", afirmó el ex delantero en una entrevista para 'AS'.

"Por eso fue una final especial, con un 'puntito' diferente. Había más presión, aparte de que ellos estaban muy bien. Sabes que los conoces, pero también que te conocen. Estuvimos muy mal en LaLiga y ellos lo sabían. Todo eso nos creaba más tensión", rememoró.

Morientes marcó en el minuto 39: "Lo recuerdo muy bien porque había tenido un par de ocasiones más que se me fueron. En el tiro de Roberto Carlos, cuando el balón va a la derecha me pongo por detrás de Djukic porque es el movimiento lógico"

"Luego cambio porque el balón llega a Míchel Salgado y dejo a Djukic a dos metros y ya no puede reaccionar. Lo lógico es ir al primer palo, pero Míchel pone un caramelo al segundo y pude rematar solo y cómodo", explicó.

Fue sustituido en el minuto 71 por Salvio Bortolini, que tan solo tres minutos después asistió a Raúl para que el '7' cerrase la final con el tercer gol. El brasileño también recordó aquel encuentro.

"La' Octava' fue una Champions muy especial para mí. Jugué mucho e hice goles y pases importantes. En semifinales ante el Bayern estábamos bajo una gran presión cuando hice ese pase con la derecha, mi pierna mala, para que Anelka hiciera un golazo muy importante", afirmó.

"Y en la final acababa de salir y aún había tensión con el 2-0. Me cayó el balón dentro de nuestro área y sólo tuve centésimas de segundo para levantar la cabeza y ver el desmarque de Raúl", rememoró.

A pesar de que el Valencia llegó lanzado a aquella final y que muchos apostaban por un triunfo 'ché', se impuso la experiencia del Real Madrid, algo que destacó Morientes.

"Para nosotros fue clave la experiencia de las temporadas anteriores y sobre todo la de la Juve en Ámsterdam. Al Valencia le pudo un poco la presión que nosotros tuvimos en los 30 primeros minutos en Ámsterdam, porque era un partido que no habíamos jugado nunca", explicó.

"Nosotros tuvimos 30 malos minutos con la Juve, ellos 90 contra el Madrid. Disfrutar una final es difícil, pero desde el gol de Macca estuvo muy controlado", dijo en referencia a McManaman.

"El Valencia casi ni tiró a puerta, no hicieron circulaciones largas, estábamos disfrutando porque nos veíamos superiores y a ellos les vino un poco grande la final", añadió.

Por último, Salvio recordó la gesta de aquel Real Madrid, que consiguió tres Champions en cinco años: "Hicimos grandes cosas. Llevábamos 32 años sin ganar la Copa de Europa"

"Esa época tiene que ser recordada con el máximo cariño y respeto. No jugábamos sólo contra los rivales, sino contra ese muro de los 32 años sin ganar la Copa de Europa", concluyó.