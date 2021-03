"En la ida, once contra once, el Atalanta también sufrió"

El Atalanta visita este martes 16 de marzo al Real Madrid con la intención de darle la vuelta a la eliminatoria tras el polémico 0-1 en Bérgamo. En aquel duelo, el cuadro italiano se quedó muy pronto con diez por la discutida expulsión de Freuler.

El equipo transalpino se quejó de ello durante varios días y algún jugador manifestó su deseo de poder acabar con once el partido en la capital de España, aunque eso no es garantía de nada para Nicola Ventola, ex jugador del Atalanta.

"Durante los primeros 18 minutos, el Atalanta sufrió de una manera a la que no estaba acostumbrada. Jugar once contra once genera otro partido, está claro, pero el Madrid siempre es el Madrid: puede pasar cualquier cosa. Pese a ello, el equipo blanco sigue siendo favorito por sus jugadores y por el resultado de la ida. Diría que tiene un 80% a su favor", aseguró en 'Bobo TV', canal de Twitch del mítico Christian Vieri.

"Hay equipos cuya fuerza en Europa prescinde de sus momentos. En los partidos clave, el Madrid siempre está. Y al Milan, ante el United, le pasó algo parecido", comentó también sobre el reciente duelo del cuadro lombardo frente a los 'red devils'.

Por último, Ventola quiso destacar el buen hacer de Gasperini en el equipo. "Hay un antes y un después de él. Y los Percassi juntaron la fuerza de su cantera al saber encontrar talentos en el extranjero perfectos para el juego de Gasperini. Supieron comprar y vender muy bien", sentenció.