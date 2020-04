"En la Juve era un profesional, pero en Madrid salía todas las noches"

Christian Vieri sigue dejándose ver por las redes sociales a través de directos en Instagram en los que repasa momentos de su carrera deportiva. Esta vez tocó hablar del Atlético de Madrid y de su vida nocturna en la capital de España.

"En la Juventus era un profesional, pero en Madrid salíamos todas las noches. Todos salían, no es que pudiera quedarme solo en casa. Pero siempre he sido un gran profesional, solo tal vez que salí un poco más", dijo el ex futbolista.

El italiano estuvo en el Atlético en la temporada 1997-98 y le dio tiempo a disputar 32 partidos, en lo que llegó a consegir 29 goles: "En cualquier caso, fui el máximo goleador. Por la noche fuimos a cenar un poco tarde y luego a tomar una copa y un paseo".

En la competición doméstica, sus 24 tantos le llevaron a hacerse con el trofeo 'Pichichi' antes de marcharse de nuevo a Italia, aunque a la Lazio.

Ya en 'TyCSports', Vieri tuvo palabras para defender a Leo Messi de los críticos en la Selección Argentina. "Messi perdió cinco finales, ¿y van a decir que no es bueno? en la Selección también se necesita suerte...".