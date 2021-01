"En la mano le da, no sé si para penalti, pero le da"

Marco Asensio, jugador del Real Madrid, reconoció tras la eliminación de su equipo en la segunda semifinal de la Supercopa de España por el Athletic de Bilbao (2-1) que están "tristes y enfadados" por la derrota, aunque consideró que "esto es fútbol y hay que seguir", ya que tienen otros objetivos importantes esta temporada a la vista.

"Ellos han salido muy bien y a nosotros nos ha costado un poco al principio, luego hemos ido a remolque. Ha sido complicado y al final las hemos tenido. Estamos tristes y enfadados porque queríamos pasar, pero esto es fútbol y hay que seguir", dijo a 'Vamos'.

Reconoció que su rival creció a partir del primer gol, que le permitió creer más en lo que hacían "y luego hemos intentado reaccionar de todas las maneras y no ha podido ser", lamentó Asensio.

Asensio, además, explicó cómo vio el posible penalti al Real Madrid en el tiempo de añadido: "La he visto desde atrás. En la mano le da, no sé si es para penalti, o viene el rebote a la cabeza. No lo sé, lo tengo que ver. En la mano sí que le da porque me venía a mí".

"Sabíamos que nos iban a apretar arriba, es un equipo muy trabajado hemos intentado cambiar alguna cosita y el segundo tiempo ha ido mucho mejor que el primero y no ha bastado", analizó sobre el encuentro.

A pesar de la derrota, recordó que dentro de poco tienen otros objetivos: "Nos tenemos que centrar en eso e intentar lamentarse lo menos posible y pensar en lo próximo".