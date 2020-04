"En La Masia dicen que trabajan para volver a la esencia"

Ángel Cappa ha hecho un repaso a la actualidad futbolística, haciendo hincapié en la influencia de la tecnología en la actualidad. El ex técnico argentino se mostró contrario a la misma.

Habló con 'Late FM' acerca de este aspecto, y destacó cómo lo está encarando el Barcelona con su fútbol formativo. "En La Masia me dijeron que trabajan para volver a lo natural y por tirar toda la tecnología a la basura", empezó diciendo.

"Me parece que en este momento lo mejor que puede hacer un entrenador es atrasarse y volver a la esencia de lo que es este juego. Hay que apostar por la naturalización del fútbol. Que no pase como tiempo atrás, que a los chicos de la cantera les enseñaban videos de los rivales", continuó.

Al respecto de los vídeos, Cappa explicó cuán en contra estaba de ellos. "En mi vida nunca hablé a mis equipos de los rivales. Me fue bien y me fue mal, como a todos los entrenadores. La información sobre los rivales es relativamente importante", reveló.

Pero, sobre todo, se mostró contrario a la tecnología. "La tecnología no tiene que ver con el fútbol, que es un deporte que tiene mucho de cultural. Responde a las costumbre de cada país", dijo.

"La ciencia no tiene nada que ver con el hecho cultural como la ciencia no tiene que ver con la literatura. No sirven para nada los datos científicos con el fútbol porque tiene que haber un criterio futbolístico", continuó.

Acabó arremetiendo también contra las estadísticas y los datos. "No me sirve de nada decir que un jugador acierta o falla 'x' pases porque no me indica la dificultad o las circunstancias de cada pase", dijo Ángel Cappa, para finalizar.