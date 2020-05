En las Islas Feroe no hay miedo a volver

Ya habló en los últimos días de cómo estaba llevándose el confinamiento en las Islas Feroe y del regreso y ahora, en el fin de semana en el que vuelve la competición, Pedro Tarancón explicó a 'Marca' los detalles de la reapertura.

El español, jugador del Argja Bóltfelag, aseguró que no hay miedo al retorno: "No tenemos miedo. La situación en las Islas Feroe no es tan dura como en España. Creo que en el césped el contacto va a ser el mismo. Ya hemos jugado algún amistoso y ha sido exactamente iguales que antes".

Tarancón habló de las novedades y recordó las prohibiciones. "Podemos celebrar los goles con normalidad, pero está prohibido escupir y sonarse la nariz", explicó, antes de analizar lo que ocurrirá si hay algún positivo: "Si pasa tras un partido, ambos equipos serían aislados y se suspenderían sus choques".

Para concluir, el futbolista desveló cómo se preparará un choque de la Liga de las Islas Feroe: "Se jugará a puerta cerrada en los estadios de cada club y como máximo estarán en los partidos 18 futbolistas, más ocho o diez personas del staff, seis recogepelotas y diez o 15 personas entre sanitarios, televisión, etc. En los partidos está permitido que el once inicial utilice los vestuarios para cambiarse, pero nadie se puede duchar y cada futbolista se llevará su ropa a casa para lavarla".